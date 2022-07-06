Вбивство собаки у Дніпрі: неадекватним стрільцем виявився військовослужбовець

Вбивця беззахисної тварини виявився не місцевим жителем

Поліцейським Дніпра вдалося навести довідки про винуватця жорстокого вбивства бездомного собаки на одній із автозаправок міста. Як відомо, 5 липня посеред дня незнайомий чоловік, зупинившись на АЗС, вийшов з автомобіля зі зброєю і застрелив тварину, яка мирно годувала своїх щенят біля дороги.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, чоловік у камуфляжі справді виявився військовослужбовцем ЗСУ. Працівники Нацполіції оперативно з’ясували його особисті дані, відомо, що наразі злочинець перебуває на півдорозі до Бахмута.

Військове керівництво погодилося з тим, що чоловіка має бути затримано. Подальший розгляд справи проводитимуть представники військової служби правопорядку.

"Як на мене, цей вчинок не вартий звання військового, — зазначив Резніченко у своєму Telegram-каналі. — У нас війна. Ми воюємо за людські цінності. […] Знищувати треба ворога, а не беззахисних перед зброєю тварин".

Чиновник висловив надію на те, що винуватця обов’язково буде покарано згідно із законом за його абсолютно "невійськовий" вчинок.

Нагадаємо, що у загиблої собаки померли кілька цуценят, яких вона вигодовувала у момент стрілянини. Однак трьом маленьким песикам вдалося вціліти, зараз вони перебувають під опікою зоозахисників. Усі, хто хоче допомогти хвостатим сиріткам, можуть скористатися варіантом із переказом грошей на картку: 5168 7451 1010 6504 (ПриватБанк, Ганна Дмитрієва) або 5375 4141 2873 5437 (Монобанк).

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про звірство, вчинене жителем Одещини. За відмову дати грошей у борг він зарубав собаку знайомої сокирою, не пожалівши при цьому навіть маленьких цуценят.