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Вбивство собаки у Дніпрі: неадекватним стрільцем виявився військовослужбовець

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чоловік у військовій формі застрелив собаку на автозаправці Новина оновлена 06 липня 2022, 18:30
Чоловік у військовій формі застрелив собаку на автозаправці

Вбивця беззахисної тварини виявився не місцевим жителем

Поліцейським Дніпра вдалося навести довідки про винуватця жорстокого вбивства бездомного собаки на одній із автозаправок міста. Як відомо, 5 липня посеред дня незнайомий чоловік, зупинившись на АЗС, вийшов з автомобіля зі зброєю і застрелив тварину, яка мирно годувала своїх щенят біля дороги.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, чоловік у камуфляжі справді виявився військовослужбовцем ЗСУ. Працівники Нацполіції оперативно з’ясували його особисті дані, відомо, що наразі злочинець перебуває на півдорозі до Бахмута.

Військове керівництво погодилося з тим, що чоловіка має бути затримано. Подальший розгляд справи проводитимуть представники військової служби правопорядку.

"Як на мене, цей вчинок не вартий звання військового, — зазначив Резніченко у своєму Telegram-каналі. — У нас війна. Ми воюємо за людські цінності. […] Знищувати треба ворога, а не беззахисних перед зброєю тварин".

Чиновник висловив надію на те, що винуватця обов’язково буде покарано згідно із законом за його абсолютно "невійськовий" вчинок.

Нагадаємо, що у загиблої собаки померли кілька цуценят, яких вона вигодовувала у момент стрілянини. Однак трьом маленьким песикам вдалося вціліти, зараз вони перебувають під опікою зоозахисників. Усі, хто хоче допомогти хвостатим сиріткам, можуть скористатися варіантом із переказом грошей на картку: 5168 7451 1010 6504 (ПриватБанк, Ганна Дмитрієва) або 5375 4141 2873 5437 (Монобанк).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про звірство, вчинене жителем Одещини. За відмову дати грошей у борг він зарубав собаку знайомої сокирою, не пожалівши при цьому навіть маленьких цуценят.

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#Вбивство #Дніпро #Стрільба #Собака #Валентин Резниченко