У Дніпрі неадекват у камуфляжі посеред дня застрелив собаку на АЗС (фото та відео 18+)

Дії чоловіка потрапили на камери спостереження

Повномасштабна війна, що забирає життя і людей і тварин, не є стримуючим фактором для іншої жорстокості. Так, 5 липня у Дніпрі невідомий чоловік у військовій формі посеред дня витяг з машини зброї і розправився з бродячою собакою, яка мирно годувала на сонечку своє потомство.

Як інформує місцеве товариство захисту тварин "Ковчег", від отриманого больового шоку тварина злякалася і кинулася бігти, через що потрапила під колеса машини, яка проїжджала повз. Разом із нею на дорозі загинули й кілька її цуценят, вціліти вдалося лише трьом.

Інцидент стався на АЗС WOG, що на Передовій вулиці. Зоозахисники стверджують, що собака жила у цьому місці роками і ніколи нікому не заважала. Однак невідомий мучитель вирішив перервати її життя, вистріливши в неї з дробовика чи гвинтівки (на відео можна помітити, що використовується не пістолет).

Щенята, які залишилися в живих, отримали кілька рваних поранень, зараз вони знаходяться під наглядом ветлікарів в одній з клінік Дніпра. Їм провели необхідні операції, а потім прилаштували до однієї із годуючих собак, які знаходяться під наглядом зоозахисників.

Слід зазначити, що цю ситуацію поза увагою не залишають. Загиблу тварину ексгумували, а її тільце залишать у морозильній камері, щоб провести додаткові експертизи. Сам же вбивця собак потрапив на відео камер спостережень на автозаправці, його вже шукають і за фотографією, і за номером автомобіля.

Так виглядає мучитель собак

Люди в мережі обурюються через такий вчинок, нагадуючи, що військовослужбовці та рятувальники навіть у такий непростий воєнний час шукають будь-якої можливості врятувати чуже життя — навіть якщо це тварина.

Охочих допомогти сплатити рахунки за операцію для цуценят просять надіслати дніпровським волонтерам посильну суму. Це можна зробити на карту "ПриватБанку" 5168 7451 1010 6504 (Анна Дмитрієва) або "Монобанку" 5375 4141 2873 5437. Інші реквізити для платежів є у публікації зоозахисної організації за посиланням у другому абзаці нашого матеріалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про жахливу ситуацію, що трапилася на Одещині. Там розлючений на сусідку чоловік зарубав сокирою її собаку і щенят.

Також ми писали про жахливе звірство російських окупантів під Києвом, де в сміттєвій ямі був виявлений пес, який виявився замінованим. Однак ця історія закінчилася, на щастя, добре.