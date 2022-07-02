Господиня не дала грошей у борг: хлопець зарубав сокирою собаку та цуценят на Одещині

Молодий чоловік може надовго вирушити за ґрати

На Одещині 19-річний чоловік попросив у знайомої грошей у борг, а коли та йому відмовила, то з особливою жорстокістю вбив її собаку та п’ятьох цуценят.

Як інформує пресслужба поліції області, подія сталася 1 липня у Тарутинській громаді (Болградський район).

Заявниця звернулася до правоохоронців із повідомленням про вбивство її домашніх вихованців і вже за кілька годин винного було знайдено.

Як виявилося, він спочатку попросив у знайомої грошей у борг, але коли та йому відмовила, то вирішив помститися. Вночі він прийшов до її двору і сокирою зарубав собаку, а потім позбавив життя п’ятьох щенят будівельною пилкою.

У поліції зазначають, що чоловік не заперечував своєї провини.

Тепер молодому живодеру загрожує покарання за частиною 3 статті 299 про жорстоке поводження з тваринами, скоєне з особливою жорстокістю щодо двох або більше тварин. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі у березні спалахнув скандал за участю місцевого жителя Захара Палатина, який після огляду автомобіля на блокпості записав гнівне відео для соцмереж. У ньому він назвав українських військових "гарматним м’ясом", а також побажав їм смерті. 1 липня стало відомо, що суд зобов’язав його виплатити штраф у розмірі 178,5 тисяч гривень.