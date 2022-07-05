Неадекватний чоловік мало не спалив поліцейського під Дніпром

У нападника за душею виявилась судимість, і не одна

Днями Київщину шокувало жорстке і криваве затримання порушника комендантської години, а тепер на Дніпропетровщині сталася дзеркальна ситуація. Поліцейський міг серйозно постраждати за просте зауваження.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, інцидент трапився у Кам’янському ввечері 3 липня. Офіцер поліції повертався зі служби. Коли 33-річний правоохоронець зайшов до двору будинку, він зустрів чоловіка, який став до нього нецензурно лаятись. Поліцейський зробив йому зауваження, на що хуліган вибіг з коктейлем Молотова у руках.

Правоохоронець звернувся за телефоном 102 та спробував самотужки заспокоїти неадеквата, але той не тільки не втихомирився, але й жбурнув запалювальну суміш в офіцера. Коли прибув патруль, вони разом із постраждалим затримали нападника. Ним виявився місцевий мешканець, який за свої 37 років встиг заробити декілька судимостей.

Затриманому повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Це стаття 348 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кривому Розі суд зобов’язав виплатити штраф місцевому мажору, який принизливо висловлювався про військових.