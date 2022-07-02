Під Києвом порушнику комендантської години прострелили обидві ноги

Чоловік виявився злочинцем у розшуку

Порушникам обмежень воєнного стану в Україні часом дістається дуже добряче. Так у квітні в Кривому Розі порушення режиму світломаскування покарали молотком. Розбили автолампу, яка викликала підозри мигтінням. А у Броварах напередодні чоловік, який перебував на вулиці під час комендантської години, отримав вогнепальні поранення ніг.

Наслідки затримання порушника у Броварах

Як повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ", порушника помітили близько першої ночі бійці територіальної оборони. Він у цей час ішов кудись бульваром Незалежності, хоча у Київській області заборонено знаходитись поза помешканням з 23:00 до 5:00 без наявності спеціального дозволу. Тероборонівці, звісно, захотіли перевірити наявність такого дозволу в чоловіка і попросили його зупинитись для цього. У відповідь порушник не тільки не зупинився, але й кинувся навтьоки.

Вслід чоловікові пролунала черга з автомата Калашникова. Затримання вийшло настільки шумним, що крики та постріли чули мешканці навколишніх будинків. В результаті порушник отримав поранення обох ніг і потрапив до лікарні. Як з’ясувалось, це був 34-річний місцевий мешканець, який перебуває у розшуку за крадіжку.

Нагадаємо, у Києві всього за одну ніч в кінці червня вручили 219 повісток чоловікам призивного віку, які порушували комендантську годину в нічних клубах