Лупили ногами и смеялись над подростком: в Одесской области жестоко избили 13-летнего сына военного (видео)

Мать пострадавшего работает в социальной службе

В селе Маразлиевка Белгород-Днестровского района Одесской области очень жестоко избили подростка. Это случилось в помещении недостроенной школы.

Событие произошло еще три недели назад. Видео жестокого издевательства над подростком разлетелось сетью только сейчас, а за дело взялась полиция.

Из сообщений в СМИ оказалось, что семнадцатилетний житель Алексеевки издевался над тринадцатилетним парнем, жителем этого же поселка.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры!

На видео, которое снимал еще один несовершеннолетний житель Маразлиевки, видно, что семнадцатилетний парень бьет малыша кулаками и ногами в живот, по спине и голове, бросает на землю, угрожает ему ножом.

Парень умолял прекратить издевательство

Запуганный подросток умоляет агрессивного парня прекратить его избивать и отпустить домой.

"Игорь, не бей, я больше никогда не выйду из дома и ничего не буду говорить", – взывает тринадцатилетний парень.

"Каратист" продолжил наносить удары, а снимающий на видео парень спокойно наблюдает за издевательствами и смеется.

Что известно о пострадавшем и обидчиках

Председатель Маразлиевской громады Виктор Топор сообщил в комментарии "Бессарабия INFORM", что об этом жестоком случае он узнал только на прошлой неделе, когда увидел видео. Два старших парня, которые являются участниками избиения тринадцатилетнего подростка, — из неблагополучных семей. Избитый мальчик — сын военнослужащего, его мать работает в социальной службе.

По словам Виктора Александровича, избитый подросток сказал маме, что упал. О жестоком случае он рассказал только старшему брату, который хотел самостоятельно разобраться с обидчиком. Однако избиение через две недели стало известным главе общины. Во время допроса семнадцатилетний "каратист" уверял: избил подростка из-за того, что он обзывал маму и его нецензурными словами в селе. Парень два раза предупреждал подростка, а потом избил. Однако сам избитый парень признался, что над ним издевались просто так. Да и сам председатель Маразлиевской общины предполагает, что это был акт насилия более сильного над более слабым.

"В субботу семнадцатилетний парень со своими родными извинился перед подростком и его мамой", — отметил глава общины.

Мать Игоря, который является организатором избиения, вчера к ним приехали представители полиции и составили протокол, опросив всех участников издевательства над подростком. Обидчика вызвали к следователю в Белгород-Днестровский районный отдел полиции.

Подробности будут позже, сообщили в полиции.

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