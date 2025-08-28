Дневник и надписи на оружии на русском: в США мужчина расстрелял детей в католической школе (фото, видео)

Стрельца звали Роберт Вестман и он, судя по всему, очень любил русский язык (и не только)

В США произошла стрельба в католической школе в городе Миннеаполис, штат Миннесота. Стрельбу устроил молодой человек, который считал себя трансгендером и вел дневник на ломаном русском, в результате нападения погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN и ряд других американских СМИ. Отмечается, что погибли дети 8 и 10 лет, ранения получили 17 человек, в том числе 14 детей от 6 до 14 лет, двое из которых в критическом состоянии.

Известно, что нападающий, вооруженный винтовкой, дробовиком и пистолетом, подошел к витражам церкви при школе, где проводилась месса по случаю начала учебного года, и открыл огонь по людям, сидевшим на скамейках. После расстрела он отошел на соседнюю парковку и выстрелил себе в голову. Мотивы совершения преступления пытается установить полиция, поскольку ранее нападающий не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По данным издания The New York Post, стрелка звали Роберт Вестман и он идентифицировал себя как "трансгендерный человек". Кроме этого, как оказалось, Вестман вел дневник на ломаном русском языке и слушал музыку российских исполнителей. На его оружии оказались надписи "Убить Дональда Трампа" на английском, а также надписи на ломаном русском языке — "я жнец", "я тэрорист", "водка рэб", "убэй сэбя" и другие.

Такие же надписи встречаются и в его дневнике — там много рисунков и подписей типа "убэй сэбя", "кто я?", "когда это закончится?", "помошь мне!", "я не хочу". Также Вестман использовал кириллицу для надписи английских слов, да и вообще очень "фанател" от многих вещей, связанных с Россией.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приспуске флагов на территории Белого дома, всех госучреждений, военных баз, а также в посольствах и миссиях США за границей, чтобы почтить память жертв стрельбы в Миннеаполисе. Флаги будут приспущены вплоть до заката 31 августа.

"В знак уважения жертв бессмысленных актов насилия, совершенных 27 августа 2025 года в Миннеаполисе, штат Миннесота", — говорится в сообщении.

