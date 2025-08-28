Щоденник та написи на зброї російською: в США чоловік розстріляв дітей у католицькій школі (фото, відео)

Стрільця звали Роберт Вестман і він, судячи з усього, дуже любив російську мову (і не тільки)

В США сталася стрілянина у католицькій школі в місті Міннеаполіс, штат Міннесота. Стрілянину влаштував молодик, який вважав себе трансгендером та вів щоденник ламаною російською, внаслідок нападу загинуло двоє дітей, ще 17 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє CNN та низка інших американських ЗМІ. Зазначається, що загинули діти 8 та 10 років, поранення отримали 17 людей, в тому числі 14 дітей віком від 6 до 14 років, двоє з яких у критичному стані.

Відомо, що нападник, озброєний гвинтівкою, дробовиком та пістолетом, підійшов до вітражів церкви при школі, де проводилася меса з нагоди початку навчального року, та відкрив вогонь по людях, що сиділи на лавах. Після розстрілу він відійшов на сусідню парковку та вистрілив собі в голову. Мотиви вчинення злочину наразі намагається встановити поліція, оскільки раніше нападник не потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

За даними видання The New York Post, стрільця звали Роберт Вестман і він ідентифікував себе, як "трансгендерна людина". Окрім цього, як виявилося, Вестман вів щоденник ламаною російською мовою та слухав музику російських виконавців. На його зброї виявилися написи "Вбити Дональда Трампа" англійською, а також написи ламаною російською мовою — "я жнец", "я тэрорист", "водка рэб", "убэй сэбя" та інші.

Такі ж написи зустрічаються і в його щоденнику — там багато малюнків та підписів на кшталт "убэй сэбя", "кто я?", "когда это закончиться?", "помошь мне!", "я не хочу". Також Вестман використовував кирилицю для напису англійських слів, та й взагалі дуже "фанатів" від багатьох речей, пов'язаних із Росією.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про приспущення прапорів на території Білого дому, усіх держустанов, військових баз, а також у посольствах та місіях США за кордоном, щоб вшанувати пам'ять жертв стрілянини у Міннеаполісі. Прапори буде приспущено аж до заходу сонця 31 серпня.

"На знак поваги до жертв безглуздих актів насильства, скоєних 27 серпня 2025 року в Міннеаполісі, штат Міннесота", — сказано у повідомленні.

