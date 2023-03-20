Как выглядит порнозвезда, из-за которой Трампу грозит арест

Скандал с бывшим президентом США набирает обороты

В последние дни мировое сообщество вновь вспомнило о бывшем президенте США Дональде Трампе, который заявил, что его намерены арестовать в ближайшие дни. Речь идет о крупном скандале со звездой фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, которой скандальный политик якобы заплатил за молчание об интимной связи.

"Телеграф" решил разобраться в том, что известно о Стефани Клиффорд, более известной под сценическим псевдонимом Сторми Дэниэлс.

Клиффорд родилась в 17 марта 1979 года в Батон-Руже (штат Луизиана) и была единственным ребенком в семье. В четыре года ее родители развелись, после чего ее воспитывала мать.

Уже в 17 лет она начала выступать в местном стрип-клубе и примерно в это время взяла себе псевдоним Сторми Дэниэлс. В 2004 году она стала лучшей старлеткой журнала для взрослых Adult Video News, после чего ее карьера резко пошла вверх.

По состоянию на 2014 год за ее плечами были съемки в 184 фильмах, а в 2018 году она стала наиболее популярной среди пользователей звездой на ресурсе Pornhub.

Сторми Дэниэлс трижды была замужем, и имеет дочь от третьего брака с "коллегой по цеху" Брендоном Миллером.

В 2018 году в СМИ попала информация, что Дональд Трамп имел сексуальный контакт с Дэниэлс в 2006 году и заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. При этом следователей заинтересовала не сама связь с экс-президента США с актрисой, а откуда у Трампа взялись эти 130 тысяч.