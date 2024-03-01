Порнозвезда помогает реабилитации военных: бойцы записали пикантное видео, чем ответила девушка

Девушка оставила шутливый комментарий под роликом

Украинская порноактриса Джозефина Джексон или Юлия Сенюк поддерживает украинских военных и приобщается к волонтерству, а также помогает в реабилитации наших защитников. Один из военных записал пикантное видео, на котором показал, как ждет приезда звезды в Украину, а та в свою очередь шутливо ответила.

В сюжете DW говорится о том, как украинская порнозвезда проводит время с военными в бассейне. Некоторые военные не могли сначала поверить, кто перед ними, а один даже пошутил, что для такой встречи он даже побрился. В бассейне она практиковала с воинами английский язык, делала фото и всячески пыталась поддержать наших защитников. Те в свою очередь замечательно провели время и остались в хорошем настроении.

"Проводится реабилитация для наших защитников, которые потеряли свои конечности. Мы говорим о какой-то психологической поддержке. Я на самом деле не думала, но мне предложили просто сюда приехать и таким образом разбавить ситуацию, можно сказать, поднять им настроение, показать, что они такие же, как и остальные, что с ними можно контактировать", — рассказывала девушка.

В то же время физиотерапевт "Центра спасения жизни" Дмитрий Ткаченко отметил положительное влияние присутствия Юлии. По его словам, военные на тренировках работают значительно увереннее и качественнее. К слову, девушка сейчас собирает средства на протезы для ветеранов, которые проходят реабилитацию в "Центре спасения жизни".

"На одного парня в среднем может уйти 10 миллионов гривен. Это учитывая реабилитацию, протез и все остальные. Поэтому средства нереальные, мы постоянно ищем финансирование. Многие люди просили меня сделать фан-встречи. Почему бы их не сделать, но с какой-то пользой? Все деньги будут задоначены: от билетов, мерч, аукцион – все сто процентов пойдут на донаты", – отметила Сенюк.

Жаркое видео военного и комментарий Джозефины

Украинские бойцы в шутку записали пикантное видео, на котором показали "как готовятся к приезду Юлии". Ролик был опубликован на странице Пан Беседа в социальной сети Х (бывший Twitter).

В то же время сама порнозвезда в комментариях под видео оставила шутливый комментарий:

"Если мой приезд так мотивирует людей тренироваться, то я только рада. А в общем весеннее обострение сейчас у всех, это нормально", — написала Джозефина.

В ответ на это военный написал ей короткий комментарий, тем самым дав понять, что девушка абсолютно нормально восприняла шутку.

Реакция сети

Стоит отметить, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на такую шутку. Некоторые стали писать комментарии о том, что "это перебор".

В то же время часть людей поблагодарили военных за юмор и порадовались, что защитники сохраняют хорошее настроение несмотря ни на что.

Хотя комментарии разделились на два лагеря, между военными и Джозефиной нет недопониманий. Со своей стороны девушка делает многое, чтобы помочь нашим воинам, а наши защитники в свою очередь стоят на страже нашей безопасности и свободы. В итоге обе стороны с юмором и позитивом отнеслись к этой истории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что порнозвезда Юлия Сенюк раскритиковала дороге в городе Черновцы. После этой реакции директор департамента инфраструктуры и благоустройства мэрии Черновцов Григорий Прохоренко в шутку предложил ей работу.