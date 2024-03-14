Неожиданно: на остановке в Киеве двое мужчин занимались оральным сексом (18+)
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Половой акт в общественном месте наказывается законом
Киев – город контрастов. Вчера вечером, 13 марта, в столице произошел казусный случай, который шокировал киевлян.
На остановке на улице Большая Васильковская двое мужчин занимались оральным сексом прямо на глазах у прохожих. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Труха Киев".
На видео видно, что мужчины сильно под хмельком.
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Напомним, секс в общественном месте является нарушением общественного порядка.
Штраф за интим в общественном месте в Украине может варьироваться от 51 до 119 гривен.
Кроме штрафа могут применяться и другие виды наказания:
- Общественные работы: от 40 до 60 часов.
- Исправительные работы: от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка.
- Административный арест: до 15 дней.
Об этом сообщает юридический ресурс "Протокол".
Также важно отметить, что половой акт в общественном месте может квалифицироваться как уголовное преступление, если:
- Он происходит на виду у детей.
- Один из участников несовершеннолетний.
В таких случаях, кроме вышеуказанных видов наказания, может быть применена судимость, а также:
- Штраф: от 8500 до 17 000 гривен.
- Арест: от 1 до 6 месяцев.
- Ограничение свободы: 5 лет.
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