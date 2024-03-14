Неожиданно: на остановке в Киеве двое мужчин занимались оральным сексом (18+)

Половой акт в общественном месте наказывается законом

Киев – город контрастов. Вчера вечером, 13 марта, в столице произошел казусный случай, который шокировал киевлян.

На остановке на улице Большая Васильковская двое мужчин занимались оральным сексом прямо на глазах у прохожих. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Труха Киев".

На видео видно, что мужчины сильно под хмельком.

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Напомним, секс в общественном месте является нарушением общественного порядка.

Штраф за интим в общественном месте в Украине может варьироваться от 51 до 119 гривен.

Кроме штрафа могут применяться и другие виды наказания:

Общественные работы: от 40 до 60 часов.

Исправительные работы: от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка.

Административный арест: до 15 дней.

Об этом сообщает юридический ресурс "Протокол".

Также важно отметить, что половой акт в общественном месте может квалифицироваться как уголовное преступление, если:

Он происходит на виду у детей.

Один из участников несовершеннолетний.

В таких случаях, кроме вышеуказанных видов наказания, может быть применена судимость, а также:

Штраф: от 8500 до 17 000 гривен.

Арест: от 1 до 6 месяцев.

Ограничение свободы: 5 лет.

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