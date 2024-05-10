В Киеве пьяный парень устроил серьезное ДТП, сокрушив все вокруг: его друг получил тяжелые травмы

Парня задержали немедленно.

Несмотря на то, что полицейские ежедневно предупреждают о тяжелых последствиях в результате вождения авто в нетрезвом состоянии, недобросовестные водители и дальше нарушают это, казалось бы, простое правило. В частности, в Киеве вчера по вине нетрезвого юноши произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщают в полиции Киева. На место ДТП с участием пьяного молодого человека выезжали следователи и медики.

Согласно информации, виновником аварии является 19-летний водитель Opel Vectra. Он был сильно пьян — "Драгер" показал 1,41 промилле. Это более чем в 7 раз больше нормы.

Во время движения по дороге он так вилял рулем, что разбил свой автомобиль, а также припаркованные Renault и Jeep. После этого он окончательно потерял контроль над автомобилем, поэтому выехал за пределы дороги и врезался в дерево. В результате столкновения его 18-летний пассажир получил тяжелые травмы. Парень в больнице.

Полицейские задержали нетрезвого водителя по статье 208. Следователи уже объявили ему о подозрении по части 2 статьи 286-1. Молодому человеку грозит срок на срок от 3 до 8 лет. Сейчас решается вопрос применения к виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Телеграф" также писал, что утром в Подольском районе Киева произошло серьезное ДТП. Авто серьезно разбиты, а их обломки разбросаны по всей дороге.