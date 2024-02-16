Финансовое улучшение или несчастья в любви: о чем предвещает разбитый чайник

Если вы разбили чайник, это не всегда означает счастье

Наверное, не существует людей, которые никогда не разбивали посуду. Некоторые приметы говорят, что это может принести счастье, другие — денежные расходы, еще одни просто приобретение новой чашки или тарелки. Однако стоит знать, что означает разбиение чайника. А раньше мы рассказывали, почему нельзя ставить пустую бутылку на стол.

Разбитый заварочный чайник может не только что-то означать, но и предвещать о чем-то. Об этом пишет Ukr.Media.

Что значит разбить чайник

Если разбился пустой чайник, это может означать, что скоро вам придется удивляться или сокрушаться по пустякам. Возможно, вы опоздаете на работу, или не найдете какую-нибудь мелочь на ее месте.

Если разбился чайник, где была заварка, это плохой знак. Можете готовиться к ссорам с близкими и коллегами. Есть также примета, предполагающая, что разбит чайник с заваркой внутри, недоразумение со второй половинкой из-за быта.

Если же вы разбили чайник из-за опаздывания, это хороший знак. Такое действие сулит улучшение в финансах.

Если незамужняя девушка разбила полный чайник и забрызгала свою одежду, это хороший знак. Он предвещает, что вы скоро выйдете замуж.

Лопнувший или треснувший чайник без явных на это причин, он предвещает о негативе в вашем доме. Посуда может впитывать энергетику. Однако если напряжения он не выдерживает, может треснуть. Поэтому следует отдохнуть, например, всей семьей.

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