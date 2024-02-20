Как узнать, что ждет в будущем с помощью сахара: приметы об этом сладком продукте

Сахар может помочь предсказать будущее

Сахар – это не только сыпучий продукт, который мы добавляем в чай или кофе. Он может о многом предупреждать и немало означать по народным приметам. Раньше мы писали, что значит спутать соль с сахаром, а теперь делимся, что может предусмотреть с помощью сахара.

Этот сладкий сыпучий продукт может не только означать что-нибудь, но и рассказать о будущем. Об этом сообщает Ukr.Media.

Приметы о сахаре

Очень часто наши предки гадали с помощью сахара. Надо было только рассыпать его на стол и обратить внимание на образовавшиеся на поверхности узоры. Это могло рассматриваться как предсказание событий в будущем, а также подсказки Вселенной.

Также есть много примет, связанных с приготовлением. К примеру, если сахар заканчивается, это может трактоваться как знак неудач. Поэтому старшие поколения советуют всегда иметь большой запас сахара в доме, чтобы не было несчастья.

Сахар может привлечь счастье и любовь. Можно даже сделать из него амулет.

Есть примета, по которой рассыпан сахар на пол или стол, может навлечь ссоры и конфликты. Если это уже произошло, его нужно быстро убрать тряпкой. Однако руками собирать его нельзя – так можете навлечь неудачные события.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещает рассыпанная соль. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.