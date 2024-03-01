В какой год родились, такой и характер: как легко узнать свою судьбу

Узнайте свой "счастливый год рождения"

Эзотерики отмечают, что у каждого человека есть свои цели и стремления, заложенные в его судьбе. Поэтому год вашего рождения не имеет такого решающего значения для предсказания будущего. Достаточно обратить внимание лишь на последнюю цифру года вашего рождения.

Согласно нумерологии, всех людей можно разделить на представителей пяти стихий, пишет vazhnoznat. Каждый элемент природы, такой как воздух, вода, дерево, огонь и земля, связан с двумя цифрами.

На какую цифру заканчивается ваш год рождения

Воздух

Стихия тех, кто родился в годах, оканчивающихся на 0 или 1. Сильные и независимые, эти люди все же уважают точку зрения других, но не выносят постороннего вмешательства в свою жизнь. Они настойчиво стремятся к равновесию между своей независимостью и социальным благополучием. Их слабость заключается в излишнем доверии к близким людям.

Вода

Подопечные стихии — 2 и 3. Такие люди обладают даром дипломатии и стремятся создать умиротворенную обстановку вокруг себя. Они отлично справляются с организацией и находят удовольствие в спокойной жизни. Однако их попытки разрешить конфликты мирным путем могут вызвать насмешки или даже агрессию со стороны более вспыльчивых личностей.

Дерево

Этот элемент природы благосклонен к тем, кто родился в года, оканчивающиеся на 4 или 5. Такие индивидуумы обычно обладают сильной уверенностью в себе и ловко берутся за различные задачи, даже самые сложные. Они талантливы и креативны. Однако они неохотно или даже неспособны полагаться на помощь других. Из-за этого такие люди часто подвергают себя риску "выгореть".

Огонь

Огонь тех людей, кто родился в годах, заканчивающихся на 6 или 7. Эти люди — прирожденные лидеры, полные энергии и решимости. Им неприсуще терпеть одиночество; лишь вместе с другими они раскрывают свой потенциал наилучшим образом. Агрессивность и настойчивость — их сильные стороны, но также и слабые.

Земля

Люди, рожденные в годах, оканчивающихся на 8 или 9, энергичные, амбициозные и великодушные, они владеют искусством управления финансами и легко находят общий язык с окружающими. Их основной недостаток заключается в стремлении к контролю.

Ранее мы писали, как погода в день рождения может предсказать ваше будущее. Об этих народных приметах знают не все.