Положите в сумку серебряную монету: как привлечь успех с помощью некоторых вещей и предметов
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Эти предметы не только способны привлечь успех, но и осуществить мечты
Есть вещи, которые притягивают беду и беды. Однако предрассудки говорят, что есть и те, которые привлекают успех и успех. Среди них есть предметы, которые следует носить с собой, чтобы притягивать счастье. Они должны быть в вашей сумочке до конца зимы.
Эти вещи привлекают успех и удачу в вашем доме и жизни. Об этом пишет Ukr.Media.
Какие вещи нужно носить в сумочке, чтобы привлечь удачу
- Красная лента. Ее нужно повязать на ручку сумки. Это мощный амулет для успеха. Также ее можно уложить внутрь.
- Серебряная монета. Она символизирует богатство и финансовую устойчивость. Важно, чтобы она была изготовлена из подлинного серебра.
- Лунный камень. Он считается символом защиты и интуиции. Он способен также защищать от негативной энергетики. Однако важно, чтобы камень был не подделкой.
- Ароматическое масло. Она создаст приятную атмосферу вокруг вас и будет хороша в поднятии настроения.
- Бумага с собственными желаниями. На кусочке бумаги нужно написать свою мечту или заветное желание и положить в карман сумочки. Так вы притянете в жизнь то, что давно хотели.
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