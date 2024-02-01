Укр

Положите в сумку серебряную монету: как привлечь успех с помощью некоторых вещей и предметов

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Что нужно положить в сумку для привлечения удачи
Что нужно положить в сумку для привлечения удачи. Фото freepik.com

Эти предметы не только способны привлечь успех, но и осуществить мечты

Есть вещи, которые притягивают беду и беды. Однако предрассудки говорят, что есть и те, которые привлекают успех и успех. Среди них есть предметы, которые следует носить с собой, чтобы притягивать счастье. Они должны быть в вашей сумочке до конца зимы.

Эти вещи привлекают успех и удачу в вашем доме и жизни. Об этом пишет Ukr.Media.

Какие вещи нужно носить в сумочке, чтобы привлечь удачу

  • Красная лента. Ее нужно повязать на ручку сумки. Это мощный амулет для успеха. Также ее можно уложить внутрь.
  • Серебряная монета. Она символизирует богатство и финансовую устойчивость. Важно, чтобы она была изготовлена из подлинного серебра.
  • Лунный камень. Он считается символом защиты и интуиции. Он способен также защищать от негативной энергетики. Однако важно, чтобы камень был не подделкой.
  • Ароматическое масло. Она создаст приятную атмосферу вокруг вас и будет хороша в поднятии настроения.
  • Бумага с собственными желаниями. На кусочке бумаги нужно написать свою мечту или заветное желание и положить в карман сумочки. Так вы притянете в жизнь то, что давно хотели.

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#Суеверия #Приметы