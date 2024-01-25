Не садитесь на край стола и не предлагайте гостинцы: что делать нельзя, когда дома гости

Как можно навлечь беды и несчастья в дом

Гости во многих культурах считаются важнейшей частью жизни. Принимать их у себя дома – это честь для каждой семьи. Раньше мы рассказывали, почему нельзя носить старые вещи. Теперь поговорим, что делать не стоит, когда дома гости по народным приметам.

Существует множество примет, связанных с гостями. Также есть много запретов. Ими поделились на Uaportal.

Что нельзя делать, когда дома гости

Нельзя отпускать гостя, если он оставил что-нибудь важное у вас дома. Если гость забыл кошелек или деньги, он должен вернуться и забрать это. Если же он уйдет, забыв что-то важное, это считается плохой приметой.

Когда у вас дома гости, не стоит садиться на край стола. Это считается плохим знаком. Хозяин должен сидеть по центру стола. Это свидетельствует о гостеприимстве и уважении гостей.

Нельзя выходить из дома, если гости еще не доели. Это считается невежливым. А также это плохая примета — можно повлиять на людей.

Не давайте гостям то, что вам не нравится. Так можно вовлечь несчастье в дом. Следует убедиться, что все, что вы даете гостям, нравится не только им, но и вам.

Нельзя приносить пустую посуду с балкона. Это может привлечь в ваш дом неудачи и несчастья. Это связано с тем, что в древности на Ближнем Востоке пустую посуду использовали для того, чтобы собирать воду во время дождя. Поэтому сейчас это считается дурной приметой.

Не стоит отпускать гостей, если на улице буря. Даже если им уже пора уходить, нельзя этого делать. Так можно вызвать несчастье в дом. Лучше подождите окончания бури.

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