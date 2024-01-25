Не садитесь на край стола и не предлагайте гостинцы: что делать нельзя, когда дома гости
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Как можно навлечь беды и несчастья в дом
Гости во многих культурах считаются важнейшей частью жизни. Принимать их у себя дома – это честь для каждой семьи. Раньше мы рассказывали, почему нельзя носить старые вещи. Теперь поговорим, что делать не стоит, когда дома гости по народным приметам.
Существует множество примет, связанных с гостями. Также есть много запретов. Ими поделились на Uaportal.
Что нельзя делать, когда дома гости
- Нельзя отпускать гостя, если он оставил что-нибудь важное у вас дома. Если гость забыл кошелек или деньги, он должен вернуться и забрать это. Если же он уйдет, забыв что-то важное, это считается плохой приметой.
- Когда у вас дома гости, не стоит садиться на край стола. Это считается плохим знаком. Хозяин должен сидеть по центру стола. Это свидетельствует о гостеприимстве и уважении гостей.
- Нельзя выходить из дома, если гости еще не доели. Это считается невежливым. А также это плохая примета — можно повлиять на людей.
- Не давайте гостям то, что вам не нравится. Так можно вовлечь несчастье в дом. Следует убедиться, что все, что вы даете гостям, нравится не только им, но и вам.
- Нельзя приносить пустую посуду с балкона. Это может привлечь в ваш дом неудачи и несчастья. Это связано с тем, что в древности на Ближнем Востоке пустую посуду использовали для того, чтобы собирать воду во время дождя. Поэтому сейчас это считается дурной приметой.
- Не стоит отпускать гостей, если на улице буря. Даже если им уже пора уходить, нельзя этого делать. Так можно вызвать несчастье в дом. Лучше подождите окончания бури.
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