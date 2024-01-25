Как с помощью монет привлечь богатство в дом: давняя народная примета

Узнайте, куда наши предки клали монеты для собственного обогащения

Традиция класть монеты под порог дома является древним обычаем, встречающимся во многих культурах по всему миру. Этот обряд, передающийся из поколения в поколение, символизирует не только материальное богатство, но и благополучие и защиту жителей дома.

В этой статье вместе с glavred мы рассмотрим происхождение этой традиции, ее значение и современную трактовку.

Что символизирует монеты под порогом?

Монета – это символ изобилия и благополучия. Она считается источником энергии, притягивающей к себе деньги. Класть монеты под порог означает призывать богатство в здание.

Когда и как класть монеты под порог?

Лучшее время для проведения этого ритуала — это период растущей Луны. В настоящее время энергия в природе усиливается, что способствует успеху в любых начинаниях.

Монеты необходимо положить под порог дома. Их количество может быть любым, но лучше, чтобы их было нечетное количество. И еще важно, чтобы они были целыми и чистыми.

Как действует обряд?

Считается, что лежащие под порогом монеты создают вокруг дома особую энергетическую защитную сферу. Эта сфера защищает дом от проблем и негативного влияния, а также притягивает к нему деньги.

Кроме того, монеты под порогом символизируют обилие и благополучие. Они настраивают владельцев дома на положительный лад и помогают им добиться успеха в финансовых делах.

Работает ли ритуал?

Верить или не верить в ритуал с монетами – это личное дело каждого. Однако существует множество историй о том, как этот ритуал помог людям привлечь деньги и богатство.

Если вы хотите испытать этот ритуал, то не бойтесь. Он не требует особого труда или затрат, а результат может вас приятно удивить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о том, что вы не знаете о мытье полов старой одеждой — и почему вы должны прекратить это делать немедленно. Кроме этого, вас может заинтересовать почему нельзя дарить икону и, что значит, если она упала.