Поставьте эти растения у себя дома: как привлечь богатство и изобилие с помощью цветов

Эти комнатные растения могут привлечь не только достаток, но и положительную энергетику

Для многих любимым комнатным растением является денежное дерево. Оно не только невероятно красиво, но и, как говорят приметы, притягивает в дом богатство. Однако есть растения, которые выглядят не хуже и тоже способны привлекать деньги. А раньше мы рассказывали, как привлечь удачу на целый день с помощью особых ритуалов с утра.

Благополучие можно привлечь с помощью еще некоторых растений. Об этом рассказали на 24tv.ua.

Какие растения притягивают деньги в дом

Замиокулькас или долларовое дерево. Это комнатное растение не требует особого ухода. Это делает ее очень популярной среди хозяек. Также замиокулькас обладает свойствами притягивать деньги и богатство. Лучше поставить несколько горшков с этим растением по разным комнатам.

Сансевиерия или язык тещин. Это растение очень популярно. Приметы говорят, что она способна вовлекать в дом богатство. Следует также приобрести сразу несколько сансевий.

Драцена или дракона. Эзотерики говорят, что это растение привлекает не только деньги, но и удачу во всех областях жизни. Она выглядит пальмой и идеально дополняет интерьер. Также, по словам эзотериков, драцена способствует бодрости и энергичности человека.

Филодендроны. По технике фэн-шуй именно это растение является символом огня. Она может заменить денежное дерево и не уступает ему красоту и способность привлекать деньги.

Пахира. Кроме того, что это растение невероятно красиво, оно обладает и другими свойствами. Пахира привлекает не только достаток, но и положительную энергетику и способствует хорошей атмосфере дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя убирать паутину в доме. Мы поделились чем это грозит.