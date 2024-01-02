В какие дни недели нельзя мыть голову, чтобы не потерять деньги и удачу: народные суеверия

В какие дни можно мыть волосы, а в какие — нежелательно

Наши предки были наблюдательны и верили в разные приметы и суеверия, которые передали нам. Как оказалось, много примет связаны с волосами, а особенно с мытьем головы и в какие дни этого не следует делать. Мы уже рассказывали, всегда ли ладони чешутся к деньгам, а сегодня делимся, в какие дни по народным приметам не стоит мыть голову.

Как пишет "Телеграф", наши предки верили, что волосы человека, являются его оберегом и обладают мощной силой. Поэтому уходу за волосами уделялось особое внимание, и это, соответственно, отразилось и в народных приметах.

В какие дни нельзя мыть голову

В понедельник — по приметам это грозит потерями хороших идей, информации и нарушением планов на будущее.

В пятницу — это может привести к ссорам, скандалам или даже к разрыву отношений.

В воскресенье — это может привести к потере денег, доходов или работы.

Также, согласно народным приметам, нельзя мыть голову перед важными событиями в жизни — праздниками, экзаменами, деловыми встречами и тд.

В какие дни можно мыть голову

Самые благоприятные дни для мытья головы считаются вторник и суббота. Наши предки верили, что именно в эти дни недели мытье головы вселяет в человека силу, мощную энергию и активность. Также если мыться и мыть волосы во вторник и субботу, то можно привлечь в свою жизнь здоровье, удачу, деньги и любовь.

Тем временем, оставшиеся дни недели — среда и четверг — считаются нейтральными. Если есть большая потребность можно помыть голову, а не ждать до субботы, например.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему старые вещи не следует превращать в тряпки. Как оказалось, это очень опасная привычка.