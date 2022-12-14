Меньше россиян и больше "реалити": какие видео с "клубничкой" искали украинцы в 2022 году (инфографика)

Наибольшей популярностью в Украине пользовалась редкая для мира категория "реальных видео"

Даже в военное время украинцы продолжают активно генерировать трафик для сайтов для взрослых и остались в топ-20 среди самых активных пользователей Pornhub в мире, заняв 15-ю строку в рейтинге (против 14-й в прошлом году).

Об этом говорится в традиционных итогах года, размещенных на сайте ресурса. Отмечается, что наиболее популярная ранее категория "российских" видео утратила свое лидерство уступив первую строку "реальным" видео.

По данным сайта эта категория вышла в топы не только в Украине, но и в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Наиболее просматриваемые категории по странам мира

Наиболее активные постетители сайта по странам

В данных указано, что украинцы начали в среднем проводить на сайте 9 минут и 57 секунд, что на 4 секунды дольше, чем в прошлом году. Это позволило войти в топ-10 и расположиться на 8-м месте.

Рейтинг длительности пребывания на сайте

Из основных поисковых категорий видно, что наши сограждане отдают предпочтения лесбийским парам, взрослым женщинам и аниме. Также в топ-5 вошел запрос украинских видео, а вот российские хоть и остаются в рейтинге, но значительно потеряли успех.

Предпочтения среди пользователей из Украины

При этом, как видно на графиках, "взрослыми видео" увлекаются далеко не только мужчины, но и женщины, которых среди украинской аудитории 41% и это, кстати, 5 место в мире.

Соотношение женщин и мужчин по странам

Также примечательно, что "клубничка" интересна в равной степени большинству возрастных категорий от 18 до 44 лет, поскольку особого дисбаланса среди них, в отличие от многих других стран, не наблюдается.

Соотношение возрастных категорий по странам

Наиболее просматриваемыми актрисами среди украинцев стала россиянка Ева Элфи, наша соотечественница Жозефин Джексон и американка Лана Роудс. С мировым рейтингом можно ознакомиться ниже.

Наиболее популярные актрисы в мире

Стоит отметить, что в Украине съемка и сбыт порнографических материалов преследуется законом и даже в 2022 году был случай, когда девушку едва не отправляли в тюрьму на три года за откровенные фотографии на сайте OnlyFans.

Дело тогда вызвало общественный резонанс и на сайте президента появилась петиция об отмене этого запрета, однако даже несмотря на то, что она набрала необходимое количество подписей и была рассмотрена Владимиром Зеленским, дело дальше не двинулось.