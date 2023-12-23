Рождественские гадания 2023: как провести ритуалы гаданий на исполнение желаний и богатство

Традиционные украинские гадания на Рождество

В рождественские праздники в украинской культуре существуют традиции гаданий. Так, незамужние девушки прибегают к ритуалам гаданий на суженого, тогда как другие люди могут погадать на деньги или исполнение желаний.

"Телеграф" собрал самые интересные гадания на богатство и желания, которые можно провести на Рождество или в Сочельник. Предлагаем узнать о них подробнее.

Гадание на деньги

Чтобы заглянуть в будущее и узнать, будут ли у вас водиться деньги в новом году, можно погадать с помощью купюр. Приготовьте заранее купюры разного номинала и сверните их в трубочки. Для чистоты ритуала можно взять все номиналы украинских гривен — от 1 до 1000. Положите все свернутые банкноты в непрозрачный мешочек или емкость. А в ночь на Рождество не глядя достаньте первую попавшуюся купюру — чем больше номинал, тем богаче будет следующий год.

Гадание на желания

Гадание с кошкой. В Рождество загадайте желание и позовите кота/кошку в комнату. Внимательно наблюдайте, какой лапой животное переступит порог. Если левой — желание сбудется, если правой — не судьба.

Гадание с кольцом. Подготовьте кольцо, нить и тарелку с водой. Поставьте тарелку с водой на стол перед собой, проденьте кольцо через нить на некотором расстоянии. Теперь поднимите кольцо на нитке над водой и легонько качайте. В это время начинайте загадывать желания или ставить вопросы. Если кольцо на нити качается параллельно к вам — ответ положительный, если перпендикулярно к вам, то отрицательный.

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