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Замок над водой, Пересол, На заборе: самые интересные гадания для девушек на Рождество

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Как девушкам узнать имя суженого
Как девушкам узнать имя суженого. Фото Freepik

Как узнать имя суженного с помощью гаданий

В период рождественских праздников в украинской культуре зведено гадать на суженого. Эта традиция больше касается незамужних девушек, которые мечтают встретить своего избранника. А чтобы заглянуть в будущее и узнать хотя бы его имя ли образ прибегают к разным гаданиям.

Как пишет "Телеграф" есть несколько интересных способов гадать в преддверии Рождества. Сегодня мы расскажем о них подробнее.

Гадание "Пересол"

Суть гадания состоит в том, что в ночь на Рождество девушка должна съесть на ужин что-то солоное. Перед сном нужно сказать фразу: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот мне пить подаст". Очень важно запомнить свой сон, так как в нем девушка может увидеть своего суженого.

Предметы под подушкой

В рождественскую ночь нужно положить под подушку расческу или поясок и мысленно попросить суженного явиться во сне расчесать волосы или подпоясать.

Гадание "Замок над водой"

В Сочельник девушка должна замкнуть ключом навесной замок и сделать это над водой. При этом нужно приговаривать: "Суженый мой, приди пить попроси". Во сне к ней должен явиться парень, который и будет ее судьбой.

Гадания на имя суженого

Рождественское гадание на имя состоит в том, что девушки собирались группками и ходили по улицах. У встречных мужчин они спрашивали имя. И имя, которое называл мужчина будет именем их будущего мужа.

Гадание "На заборе"

Еще одно забавное гадание, которое было распространено в селах — нужно выбрать забор из штакета, идти вдоль него и приговаривать: "Богатый, бедный, вдовец, молодец". Таким образом узнавая подробности о женихе аж до последней дощечки.

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#Рождество #Рождественские гадания