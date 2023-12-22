Замок над водой, Пересол, На заборе: самые интересные гадания для девушек на Рождество
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Как узнать имя суженного с помощью гаданий
В период рождественских праздников в украинской культуре зведено гадать на суженого. Эта традиция больше касается незамужних девушек, которые мечтают встретить своего избранника. А чтобы заглянуть в будущее и узнать хотя бы его имя ли образ прибегают к разным гаданиям.
Как пишет "Телеграф" есть несколько интересных способов гадать в преддверии Рождества. Сегодня мы расскажем о них подробнее.
Гадание "Пересол"
Суть гадания состоит в том, что в ночь на Рождество девушка должна съесть на ужин что-то солоное. Перед сном нужно сказать фразу: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот мне пить подаст". Очень важно запомнить свой сон, так как в нем девушка может увидеть своего суженого.
Предметы под подушкой
В рождественскую ночь нужно положить под подушку расческу или поясок и мысленно попросить суженного явиться во сне расчесать волосы или подпоясать.
Гадание "Замок над водой"
В Сочельник девушка должна замкнуть ключом навесной замок и сделать это над водой. При этом нужно приговаривать: "Суженый мой, приди пить попроси". Во сне к ней должен явиться парень, который и будет ее судьбой.
Гадания на имя суженого
Рождественское гадание на имя состоит в том, что девушки собирались группками и ходили по улицах. У встречных мужчин они спрашивали имя. И имя, которое называл мужчина будет именем их будущего мужа.
Гадание "На заборе"
Еще одно забавное гадание, которое было распространено в селах — нужно выбрать забор из штакета, идти вдоль него и приговаривать: "Богатый, бедный, вдовец, молодец". Таким образом узнавая подробности о женихе аж до последней дощечки.
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