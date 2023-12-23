Накличете беду: никогда не одалживайте эти пять вещей в Сочельник

Будьте осторожны с соседями

Наши предки с давних времен придерживались традиции не отдавать долги и не одалживать деньги вечером, после захода Солнца. Также существовал подобный запрет и на большие церковные праздники, такие как Рождество.

Однако в Сочельник такие верования касались не только денег. Считалось, что хороший человек с добрым умыслом не будет одалживать что-либо у соседей, друзей или знакомых в такой важный религиозный момент.

Что нельзя одалживать соседям в Сочельник

Таких вещей наши бабушки насчитывали пять:

деньги;

посуда;

веник;

хлеб;

соль.

Рассмотрим подробнее, почему. С деньгами более-менее понятно, эта традиция перекликается с тем, что говорят нам общие приметы на деньги. Считалось, что вечером или в праздник вы отдаете их вместе с собственной удачей и богатством, а перед Рождеством — лишитесь их на целый год.

С посудой также связано множество верований. До Сочельника лучше избавиться от надбитой посуды и не одалживать ее в этот вечер, чтобы не притянуть в дом плохую энергетику.

Веник же в Сочельник могла одолжить только ведьма. Как считали наши предки, эти создания могли использовать в своих богопротивных ритуалах оставшиеся на венике частички, сметенные с пола. В том числе и волосы, широко применяемый компонент для плохих наговоров.

Соль тоже считалась предметом, подходящим для ритуалов. И использовались они не с добром, а чтобы накликать на хозяев дома неудачу.

Согласно приметам наших предков, хлеб можно было отдавать из дома только утром, в первой половине дня. А если человек действительно не нуждается, он постарается раздобыть в Сочельник напитанный энергетикой семьи хлеб, чтобы использовать его с плохими намерениями.

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