Накличете беду: никогда не одалживайте эти пять вещей в Сочельник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Будьте осторожны с соседями
Наши предки с давних времен придерживались традиции не отдавать долги и не одалживать деньги вечером, после захода Солнца. Также существовал подобный запрет и на большие церковные праздники, такие как Рождество.
Однако в Сочельник такие верования касались не только денег. Считалось, что хороший человек с добрым умыслом не будет одалживать что-либо у соседей, друзей или знакомых в такой важный религиозный момент.
Что нельзя одалживать соседям в Сочельник
Таких вещей наши бабушки насчитывали пять:
- деньги;
- посуда;
- веник;
- хлеб;
- соль.
Рассмотрим подробнее, почему. С деньгами более-менее понятно, эта традиция перекликается с тем, что говорят нам общие приметы на деньги. Считалось, что вечером или в праздник вы отдаете их вместе с собственной удачей и богатством, а перед Рождеством — лишитесь их на целый год.
С посудой также связано множество верований. До Сочельника лучше избавиться от надбитой посуды и не одалживать ее в этот вечер, чтобы не притянуть в дом плохую энергетику.
Веник же в Сочельник могла одолжить только ведьма. Как считали наши предки, эти создания могли использовать в своих богопротивных ритуалах оставшиеся на венике частички, сметенные с пола. В том числе и волосы, широко применяемый компонент для плохих наговоров.
Соль тоже считалась предметом, подходящим для ритуалов. И использовались они не с добром, а чтобы накликать на хозяев дома неудачу.
Согласно приметам наших предков, хлеб можно было отдавать из дома только утром, в первой половине дня. А если человек действительно не нуждается, он постарается раздобыть в Сочельник напитанный энергетикой семьи хлеб, чтобы использовать его с плохими намерениями.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине колядуют по новому стилю. Узнайте даты и традиции в период новогодних праздников после перехода на новый церковный календарь.