Что символизируют елочные украшения: вы будете удивлены

Мы расскажем вам о символизме новогодних игрушек

Рождество – это время чудес, радости и семейного уюта. Одним из важнейших атрибутов этого праздника есть елка, которая украшается разнообразными игрушками. Однако мало кто знает, что каждая елка имеет свой символизм.

Звезда на вершине елки

Звезда – это символ Христа, родившегося в Вифлееме. Она также символизирует свет и добро, побеждающие тьму и зло.

Снежинки

Снежинки – это символ чистоты и невинности. Они считаются оберегом от болезней и несчастий.

Кольца

Кольца символизируют бесконечность и благополучие. Считается, что они могут привлечь в дом удачу и изобилие.

Елочные игрушки в виде животных

Животные также считаются сильными оберегами. Например, лошади символизируют силу и энергию, кошки – мудрость и удачу, а собаки – преданность и защиту.

Елочные игрушки в виде растений

Растения тоже имеют свою символику. Например, омела считается символом любви и счастья, а ель – символом плодородия и изобилия.

Вот несколько дополнительных советов по выбору елок игрушек:

Выбирайте игрушки, которые вам нравятся и соответствующие вашим ценностям.

Игрушки должны быть изготовлены из натуральных материалов.

Размещайте игрушки в правильном месте. Например, звезду можно повесить на самую высокую елку, а кольца – на центральную ветку.

Если вы хотите, чтобы елки игрушки работали на вас, важно верить в их силу. Чем сильнее ваша вера, тем сильнее будет влияние оберега.

Елочные украшения – это не просто красивый декор, но и мощные обереги, которые могут принести в ваш дом удачу, счастье и достаток. Выбирайте игрушки, которые вам нравятся, и верьте в их силу.

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