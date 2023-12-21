Что символизируют елочные украшения: вы будете удивлены
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Мы расскажем вам о символизме новогодних игрушек
Рождество – это время чудес, радости и семейного уюта. Одним из важнейших атрибутов этого праздника есть елка, которая украшается разнообразными игрушками. Однако мало кто знает, что каждая елка имеет свой символизм.
Звезда на вершине елки
Звезда – это символ Христа, родившегося в Вифлееме. Она также символизирует свет и добро, побеждающие тьму и зло.
Снежинки
Снежинки – это символ чистоты и невинности. Они считаются оберегом от болезней и несчастий.
Кольца
Кольца символизируют бесконечность и благополучие. Считается, что они могут привлечь в дом удачу и изобилие.
Елочные игрушки в виде животных
Животные также считаются сильными оберегами. Например, лошади символизируют силу и энергию, кошки – мудрость и удачу, а собаки – преданность и защиту.
Елочные игрушки в виде растений
Растения тоже имеют свою символику. Например, омела считается символом любви и счастья, а ель – символом плодородия и изобилия.
Вот несколько дополнительных советов по выбору елок игрушек:
- Выбирайте игрушки, которые вам нравятся и соответствующие вашим ценностям.
- Игрушки должны быть изготовлены из натуральных материалов.
- Размещайте игрушки в правильном месте. Например, звезду можно повесить на самую высокую елку, а кольца – на центральную ветку.
Если вы хотите, чтобы елки игрушки работали на вас, важно верить в их силу. Чем сильнее ваша вера, тем сильнее будет влияние оберега.
Елочные украшения – это не просто красивый декор, но и мощные обереги, которые могут принести в ваш дом удачу, счастье и достаток. Выбирайте игрушки, которые вам нравятся, и верьте в их силу.
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