Просто подметайте дом в среду: как привлечь удачу в дом

Рассказываем, какие дни лучше для подметания и как это правильно делать

Наши предки верили, что от того, когда подметать в доме, зависит его благосостояние. Они выделяли особые дни для уборки, займа денег и даже вытирать пыль. Однако особое внимание они уделяли именно подметанию.

Подметая в доме в неправильные дни, можно навлечь к своему дому беду. Об этом пишет volyn24.

В какие дни нужно подметать в доме

Для того чтобы привлечь удачу, подметать в особые дни. Это вторник, среда, четверг и суббота. Привычка делать это в воскресенье привяжет к вашему дому несчастье и беду.

Как подметать, чтобы привлечь удачу и изобилие

Народные приметы говорят, что подметать дома надо от центра к выходу. Это ассоциируется с выбрасыванием мусора и всякого хлама из дома. Также это привязывает достаток и удачу в дом.

Важным моментом также является то, каким веником вы подметаете. Положительную энергию будет привязывать чистый и целый веник. А от грязного и старого лучше избавиться.

Что нельзя делать, подметая дом

Не стоит делать это после заката. Приметы говорят, что потеряете состояние. Также говорят, что мусор после подметания нельзя выбрасывать в тот же день. Весь заработок уйдет от вас.

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