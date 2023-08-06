Плохая примета: почему нельзя ходить в одном носке или ботинке

Парным предметам в гардеробе в народе придают особое значение.

Практически каждый предмет в доме несет определенную энергетику, даже вещам в народе приписывали особое значение, в частности обуви. Например, считалось, что поодиночке она теряет свои "свойства" и негативно влияет на жизнь своего владельца, поэтому появилась примета, что по дому нельзя разгуливать в одном носке, тапке или ботинке.

В материале OBOZREVATEL эзотерики рассказали, откуда взялись эти народные суеверия и почему к ним стоит прислушаться, если не хотите привлечь в дом неприятности и лишние хлопоты.

Что будет, если ходить в одном носке или ботинке

Издавна это считали очень плохой приметой, которая может привести к утрате в семье, потому что парные вещи обычно связывали в доме с родительскими фигурами. Если их разбить или повредить, то в семье может произойти разрыв или большая ссора.

Еще, согласно приметам, привычка ходить в одном носке или обуви, предвещает холостому человеку длительное одиночество, возможно даже он никогда не сможет встретить подходящего человека для создания семьи. Уж лучше ходить босиком, чем в одном тапке или ботинке. Учитывая, что чулки тоже связаны с ногами и они продаются парами, то примета распространяется и на них.

Также считается, что люди, кто имеет такую плохую привычку, могут потерять память и забыть дорогу домой. Это напоминает о необходимости тщательно следить за своими действиями и выбирать правильный путь.

Более того, сны, в которых вы видите один носок или обувь без пары — тоже не к добру. Считается, что вас могут ожидать конфликтные ситуации, а если вы увидели во сне себя в одном носке, то это сулит неудачное путешествие или командировку.

"Телеграф" писал ранее, почему дома после уборки нельзя ходить по мокрому полу. Эксперты рассказали о народных приметах и суевериях, связанных с этим домашним процессом.