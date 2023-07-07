Не притягивайте в свою жизнь бедность: почему обеденный стол нельзя протирать рукой и салфетками

К еде на столе необходимо относиться уважительно и трепетно

Есть разные приметы, связанные с кухонными приборами, а также с обеденным столом, который занимает на кухне почетное место. Издавна люди верили, что он обладает сильной энергетикой, поэтому стол нужно уметь правильно вытирать, в частности не сметать с него крошки рукой или салфеткой.

Эзотерики говорят, что таким образом можно навлечь на себя неприятности и бедность. Но откуда взялось такое суеверие? Об этом детальнее рассказали в материале Glavred.

Почему нельзя вытирать стол рукой

Такая примета, возможно, появилась из-за того, что когда-то для людей стол считался "Божьей ладонью", а любая еда на нем – милостью Всевышнего, поэтому к нему относились с особым уважением. Соответственно любое неаккуратное действие по отношению к пище или ее остаткам, а также к столешнице считалось кощунством. Люди верили в том, что таким образом можно привлечь бедность в дом и другие трудности. В частности нельзя было рукой вытирать со стола крошки, потому что так человек сметал свое богатство, удачу и благополучие. Люди верили, что Бог накажет за такое неуважение к хлебу и пище, которые остались после обеда.

Также существует примета, что нельзя вытирать стол салфеткой, бумажными полотенцами и другими подобными изделиями, поскольку они произведены из одного и того же материала. Если не прислушаться к предостережению, то также можно навлечь финансовые проблемы в дом.

"Телеграф" писал ранее, что в доме категорически запрещается делать после заката. Список примет, к которым следует прислушаться, чтобы не навлечь неприятности.