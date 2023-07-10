Сколько на связке должно быть ключей, чтобы в жизни сопутствовала удача

По словам эзотериков, ключ — очень важный символ

Учитывая, что ключи обладают особой энергетикой, с ними связаны определенные приметы, в частности большое значение имеет тот факт, сколько замковых ключей содержится у вас на связке.

Эксперты в материале Ukr.media рассказали, сколько их там должно быть, чтобы вам в жизни сопутствовала удача и не только в финансовом, но и личном плане.

Как ключи могут привлечь в дом удачу

Эзотерики говорят, что ключи — важный символ, с помощью которого нам открываются любые замки и двери. Согласно народным приметам, в связки должно быть три ключа и это немаловажный момент, в котором следует разобраться.

В культуре многих славянских народов, цифра три имела особое значение, она была "магической", достаточно вспомнить сказки, в которых часто фигурировало это число или фразу: "Бог любит троицу". А в западных и азиатских культурах "тройка" ассоциируется со счастьем и финансовым благополучием.

Согласно народным приметам, ношение на одном кольце трех ключей повышает шансы на то, что у человека начнут налаживаться дела в работе и личной жизни. Поэтому, если у вас много ключей, снимите лишние, а если меньше, то наденьте 1-2 дополнительных ключа.

"Телеграф" писал ранее, почему нельзя общаться и передавать вещи через порог. Прислушайтесь к приметам, если не хотите навлечь неприятности.