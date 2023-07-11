Важны не только Зодиак и имя: как на судьбу влияет день недели, в который вы родились

День недели — важная составляющая судьбы человека

Именологи и эзотерики уверенны, что на нашу судьбу и формирование характера значительно влияет дата нашего рождения, знак Зодиака, под которым мы родились, а также имя, данное нам нашими родителями. Мы уже рассказывали, что означают разные числа месяца для нашей жизни, а теперь давайте поговорим о днях недели.

Как отмечает портал 5692.com.ua, день недели во многом определяет тип личности, привычки, склонность к профессии и даже негативные черты характера человека. Давайте разбираться подробнее.

Как дни недели влияют на судьбу

Понедельник

Рожденные в первый день недели — люди с сильным и часто неуступчивым характером. Достаточно категоричные. В любовных отношениях придают значение душевной близости. Измен никогда не прощают.

Вторник

Рожденные во вторник отличаются упорством, а иногда даже агрессивностью, если речь идет о критических ситуациях. Сильный характер позволяет быть лидерами в любых компаниях. При чем, при этом они остаются открытыми и дружелюбными. Обладают прекрасным чувством юмора.

Среда

Люди, рожденные в среду, обладают непростым характером. С ними трудно ужиться, однако возможно, если выучить их привычки. К примеру, когда они замыкаются в себе, их лучше не беспокоить. При этом они награждены врожденной предприимчивостью, и часто достигают успехов в финансовой сфере.

Четверг

Люди, рожденные в четверг, настоящие оптимисты. Они идут по жизни легко и непринужденно. Более того, их жизнелюбием очень заразно. Замечательные организаторы, нередко становятся политиками и крупными руководителями.

Пятница

Родившиеся в пятницу, чувствительные и ранимые люди. Они трудно переносят грубости и бестактность в свой адрес. В отношениях очень верные. Добиваются большого успеха в творческих профессиях, любят и ценят искусство.

Суббота

Люди, которые родились в субботу, — обладатели аналитического ума. Благодаря четкому планированию и следованию выработанной стратегии, всегда добиваются поставленных целей. Умеют сочувствовать и поддерживать.

Воскресенье

Люди, которые родились в воскресенье, прекрасные и верные друзья. Они могут казаться слегка легкомысленными, однако это совсем не так. Дело в том, что для воскресных людей гораздо важнее является духовное развитие чем материальная сторона.

Раньше мы рассказывали, что могут рассказать о человеке инициалы его имени, фамилии и отчества. От этих трех букв зависит очень многое.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, времени суток и даты рождения, человек сам строит свою судьбу!!!