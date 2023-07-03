Пройдите простой тест и узнайте, что вас ждет в июле

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Увы, но вернуться в прошлое, чтобы изменить свои поступки или слова, тогда или иначе сделать другой выбор, мы уже не можем. Да и зачем, ведь тогда бы изменилась и ваша судьба сегодня. А вот будущее всегда можно немного предугадать. С помощью простых визуальных тестов.

Выполните следующие правила: задайте себе вопрос "Что ждёт меня в будущем", после посмотрите на картинки ниже и выберите ту, которая притягивает ваше внимание больше всего. Долго не раздумывайте, достаточно 5-8 секунд.

Посмотрите на эти капли и выберите ту, которая притягивает вас больше других

Результаты теста:

1. Действуйте. Вселенная ожидает от вас решительных действий. Перестаньте раздумывать и анализировать. Пора уже предпринять решительные меры. Не перекладывать ответственность на окружающих. Вы являетесь автором своего счастья и можете создать его без посторонней помощи. Действуйте у вас всё получится!

2. Отпустите ситуацию. В данном случае от вас уже ничего не зависит. Вы сделали всё, что могли, и даже больше. Настало время довериться воле случая, и смиренно принять любой поворот событий. Перестаньте терзать себя за то, что уже сделано, настройтесь на позитив.

3. Рассчитывайте на себя. Поймите, что вы получаете только то, что заслуживаете. Все испытания даются человеку по его силам, и для получения ценного жизненного урока. Если вы переживаете сложный этап, то только потому, что сами создали эту ситуацию. Осознайте ответственность за всё случившееся, и решения появятся сами.

4. Просите помощи. Нет ничего страшного, чтобы обратиться с просьбой к близким людям. Вы не должны делать всё сами. Просите о поддержке, и вы обязательно её получите.

5. Ваши старания наконец то принесут плоды, главное не сходить с намеченного пути. Вселенная вас предупреждает, что вам будут мешать и вставлять палки в колёса. Однако ваша задача выдержать всё до конца, и тогда вы получите желаемое.

6. Вселенная просит вас быть тише воды, ниже травы. Просто посидите следующий месяц. Ведите спокойный образ жизни и не начинайте новых дел. Чем спокойнее вы проведёте следующий месяц, тем больше наград вы получите!

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.