Пройдіть простий тест і дізнайтеся, що на вас чекає в липні

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам першою

На жаль, але повернутися в минуле, щоб змінити свої вчинки чи слова, тоді чи інакше зробити інший вибір ми вже не можемо. Та й навіщо, адже тоді змінилася б і ваша доля сьогодні. А ось майбутнє завжди можна трохи передбачити. За допомогою простих візуальних тестів.

Виконайте такі правила: задайте собі питання "Що чекає на мене в майбутньому", після подивіться на картинки нижче і виберіть ту, яка привертає вашу увагу найбільше. Довго не роздумуйте, достатньо 5-8 секунд.

Подивіться на ці краплі та виберіть ту, яка притягує вас більше за інших

Результати тесту:

1. Дійте. Всесвіт чекає від вас рішучих дій. Перестаньте роздумувати та аналізувати. Пора вже вжити рішучих заходів. Чи не перекладати відповідальність на навколишніх. Ви є автором свого щастя і можете його створити без сторонньої допомоги. Дійте у вас все вийде!

2. Відпустіть ситуацію. В цьому випадку від вас нічого не залежить. Ви зробили все, що могли, і навіть більше. Настав час довіритися волі нагоди, і смиренно прийняти будь-який поворот подій. Перестаньте мучитися за те, що вже зроблено, налаштуйтеся на позитив.

3. Розраховуйте він. Зрозумійте, що ви отримуєте тільки те, що заслуговуєте. Усі випробування даються людині за її силами, і для отримання цінного життєвого уроку. Якщо ви переживаєте складний етап, лише тому, що самі створили цю ситуацію. Усвідомте відповідальність за те, що сталося, і рішення з’являться самі.

4. Просіть допомоги. Нема нічого страшного, щоб звернутися з проханням до близьких людей. Ви не повинні робити все самі. Просіть про підтримку, і ви обов’язково отримаєте її.

5. Ваші старання нарешті принесуть плоди, головне не сходити з наміченого шляху. Всесвіт вас попереджає, що вам заважатимуть і вставлятимуть ціпки в колеса. Однак, ваше завдання витримати все до кінця, і тоді ви отримаєте бажане.

6. Всесвіт просить вас бути тихішим за воду, нижче трави. Просто посидьте наступний місяць. Ведіть спокійний спосіб життя та не починайте нових справ. Чим спокійніше ви проведете наступний місяць, тим більше нагород ви отримаєте!

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.