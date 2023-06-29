Пройдите простой тест и узнайте, что вас для вас приготовила Вселенная

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Вселенная – это зеркало, которое отражает смотрящего в него. Она в точности отражает нас, показывает нам наши собственные чувства и мысли, и знает что мы уже прошли, и что нас ждет впереди. Почему бы не спросить у Вселенной о своем будущем? В этом вам поможет быстрый и интересный визуальный тест.

Расслабьтесь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и задайте вопрос "Что ждет меня в ближайшем будущем?". После отройте глаза и посмотрите на картинку ниже.

Не задумываясь выберите одну из спичек, которая приглянулась вам больше всего. Оно и даст вам ответ на вопрос.

Посмотрите на эти спички и выберите ту, которая притягивает вас больше других

Результаты теста:

Пламя №1

Совсем скоро у вас появится возможность поменять свою привычную жизнь на более интересную. Она принесет вам только радость. Не отказывайтесь от знаков судьбы. Забудьте о прошлом, перестаньте цепляться за людей, которые являлись частью вашего "вчера". Отпустите весь негатив и тогда жизнь одарит вас сюрпризами.

Пламя №2

Не за горами знакомство с новым человеком, с которым вы, скорее всего, свяжите свою жизнь. Прислушаетесь к своему сердцу и держите его открытым.

Пламя №3

Вы карьерист. В вашей профессии вас, несомненно, ждет успех. Начальство совсем скорое сделает вам заманчивое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вас ожидают взлет по карьерной лестнице и большие деньги.

Пламя №4

Для вас настало время исполнения желаний. Все сложится так, как вы задумали. Не забывайте за позитивный настрой и веру в свои силы.

Пламя №5

Вы творческая личность. Ваши идеи будут приняты во внимание и дадут свои плоды. Вами начнут восхищаться, что принесет вам вдохновение и музу. Развивайте свое воображение.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.