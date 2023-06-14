Завалят подарками с ног до головы: самые щедрые мужчины носят эти имена

Эти мужчины очень любят баловать своих спутниц

Есть мужчины, которые готовы бросить к ногам любимой все цветы и подарки мира, а есть и те, которые жалеют денег даже на небольшой презент в праздник. Увы, но такие холодные и равнодушные существуют. Однако сегодня говорим о хорошем — о добрый и щедрых мужчинах.

Именологи отмечают, что таких "идеальных" мужчин зовут Александрами и Михаилами. Если ваш спутник носит одно из этих имен, подарки и цветы без повода вам обеспечены.

Александр

Александр — это надежная опора для своей возлюбленной. Это тот случай, когда девушка будет как за стеной, да еще и на пуховом матрасе. Саши всегда готовы подставить свое плечо и подать руку помощи. При чем это касается как моральной поддержки, так и физической и даже материальной. Александры очень внимательны и любят радовать своих спутниц романтическими сюрпризами.

Михаил

Михаилы очень целеустремленные, добродушные и щедрые мужчины, что не может не привлекает к ним девушек. Более того, они внимательные, чуткие и им не надо по сто раз напоминать что-либо. Михаилы наделены "суперспобностью" интуитивно предугадывать желания своей любимой. Обладатели этого имени всегда готовы подарить своей спутнице не только что-то материальное, но и свое время.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.