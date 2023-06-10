От этих мужчин стоит держаться как можно дальше: самые агрессивные и жестокие носят эти имена

Эта тройка склонна ставить деньги и успех выше чувств даже близких людей

Все в нашем мире делится как минимум на две половины: добро и зло, веселье и печаль, сдержанность и агрессия. Мы уже писали о том, как зовут самых спокойных и терпеливых мужчин, а теперь хотим предупредить какие имена носят самые жестокие.

Именологи отмечают, что таких агрессоров есть как минимум трое. Эти имена наделяют своих владельцев особой жестокостью, которую они не прочь проявить даже на самых близких.

Андрей

Первое место в рейтинге самых жестоких мужских имен, при чем причин почему так несколько. Коротко говоря, Андреи очень двуличные натуры, и часто они используют свою такую натуру во имя зла. Особенно жестоки они к женщинам. Отличные лжецы и манипуляторы, да еще и изменщики.

Алексей

Алексей — второе место в списке жестокости. Из "достижений" — невыносимый контролируют, манипуляция и обманы. Можно точно сказать, что Алексеи — это настоящие абьюзеры. В отношениях они жаждут тотального контроля, и ненавидят когда им врут, хот сами это делают с удовольствием. Также, скорее всего, своей даме они будут изменять.

Лев

И на третьем месте разместились Львы. Эти мужчины могут быть одновременно и самыми прекрасными, и самыми ужасными. Обладатели этого имени очень зависят от чужого мнения, им важно произвести должное впечатление. Даже если им придется идти по головам, унижать или подставлять других, чтобы быть в центре внимания — они пойдут на это.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.