Маменькины сынки: какие имена носят мужчины, зависимые от своих родственников

Эти мужчины не умеют жить без советов мамы

Все мы любим наших родителей, и стараемся их поддерживать и прислушиваться к ним, пока они с нами. Однако иногда бывает так, что опека мамы выходит за рамки и так на свет появляются "мамины сынки". Такие мужчины совсем не самостоятельны, и из них вряд ли получатся принцы на белых лошадях.

Как отмечают именологи, владельцы трех мужских имен имеют большую вероятность пополнить ряды таких сыночков, которые не могут принимать решения без одобрения мамы. С этими мужчинами будет сложно, ведь всю жизнь они будут под пристальной опекой своих матерей, пишет apostrophe.

Константин

Константины – он очень скромные, душевно ранимые и скрытные, поэтому их с самого детства опекает мама, связь с которой остается очень крепкой на протяжении всей жизни мужчины. Более того, вмешательство мамы в жизнь Кости иногда может выходить за рамки здравого смысла, однако для владельцев этого имени это будет оставаться нормой.

Илья

С самого детства Илья общительный и активный ребенок, однако излишняя подвижность и непонятная вспыльчивость характера не всегда дает им заводить друзей. И их матери всю жизнь пытаются восполнить этот пробел собой. Более того, они готовы выполняя все капризы сыновей, чтобы те ни в чем не нуждались. Увы, но такая привязанность к маме не проходит даже с годами.

Кирилл

Кириллы достаточно непредсказуемые и немного сложные мужчины, которые с возрастом перерастают в эгоистичных и самоуверенных персон. Они уверены, что все вокруг им что-то должны, поэтому максимальную, а иногда и в излишестве, заботу матери воспринимает как должное. Более того, ему достаточно комфортно, что мама решает за него, и даже сама может выбрать ему девушку.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!