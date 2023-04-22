Мамині синки: які імена носять чоловіки, залежні від своїх родичів

Ці чоловіки не вміють жити без порад мами

Всі ми любимо наших батьків, і намагаємось їх підтримувати та прислухатися до них, поки вони з нами. Однак іноді буває так, що опіка мами виходить за рамки і так на світ з’являються мамині синки. Такі чоловіки зовсім не самостійні, і їх навряд чи вийдуть принци на білих конях.

Як зазначають іменологи, власники трьох чоловічих імен мають велику можливість поповнити ряди таких синочків, які не можуть приймати рішення без схвалення мами. З цими чоловіками буде складно, адже все життя вони будуть під пильною опікою своїх матерів, пише apostrophe.

Костянтин

Костянтини — він дуже скромні, душевно вразливі і потайливі, тому їх з дитинства опікується мама, зв’язок з якою залишається дуже міцним протягом усього життя чоловіка. Мало того, втручання мами в життя Кості іноді може виходити за межі здорового глузду, проте для власників цього імені це залишатиметься нормою.

Ілля

З самого дитинства Ілля товариська та активна дитина, проте зайва рухливість та незрозуміла запальність характеру не завжди дає їм заводити друзів. І їхні матері все життя намагаються заповнити цю прогалину собою. Щобільше, вони готові виконувати всі примхи синів, щоб ті нічого не потребували. На жаль, але така прихильність до мами не минає навіть із роками.

Кирило

Кирили досить непередбачувані та трохи складні чоловіки, які з віком переростають у егоїстичних та самовпевнених персон. Вони впевнені, що всі довкола їм щось винні, тому максимальну, а іноді й у надмірності, турботу матері сприймає як належне. На додаток, йому досить комфортно, що мама вирішує за нього і навіть сама може вибрати йому дівчину.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці мають одне з трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!