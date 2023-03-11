Астролог прогнозирует "окно возможностей" для Украины и кардинальные перемены после войны

Какие перспективы у Украины, Европы и мира в целом

Полномасштабная война в Украине длится уже больше года и все это время людей интересует, когда же она закончится. Своими прогнозами относительно того, когда ВСУ удастся выгнать оккупантов с нашей земли накануне поделилась и известная украинская астролог Яна Тимощук. По ее словам, ожидать, что это произойдет с дня на день, не стоит.

Однако есть еще один важный вопрос, которым часто задаются украинцы: какой же будет послевоенная Украина? Об этом накануне решил рассказать астролог и хиромант Владимир Бадиян. В интервью ТСН он рассказал, когда перед нами откроется своеобразное окно возможностей и чего можно ожидать от будущего.

"Нашей стране понадобится лет 10 для восстановления. К середине 2025 года власть должна измениться "под ноль". Это "окно" самых больших интеграционных изменений в нашей стране. Закончится война и должна в корне измениться власть в стране. 2025 год будет важным для Украины, именно в этот период должна измениться и судебная ветвь власти", — заявляет астроэксперт.

Впрочем, по его словам, для Европы этот период может оказаться сложным. Речь идет о проблемах в финансовом плане, из-за чего стабильность и комфорт будут нарушены, отмечает Бадиян. "Европа ослабла. Азия становится сильнее. Украина — важный элемент для россии и Китая как рычаг влияния на Европу. Поэтому потеря Украины для россии будет утратой возможности давить на Европу. Украина не сможет победить сама, ей надо с кем-то объединиться. И такое единение произойдет", — убежден астролог.

Ранее другой известный астролог назвал самые опасные даты в марте для украинцев. По словам Анны Вергелес, это будет 10-дневный период, когда будет появляться очень много дезинформации.