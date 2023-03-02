Когда и кто именно поможет Украине закончить войну: таролог раскрыла карты (видео)

Есть третья сторона, которая оказывает существенное влияние на ход боевых действий

Полномасштабная война, развязанная россией в Украине, длится уже больше года. Каждый украинец с нетерпением ждет завершения боевых действий, а разные экстрасенсы, тарологи и астрологи в это время постоянно делятся все новыми и новыми прогнозами относительно того, когда же будет победа. Закончится ли война в 2023-м году недавно рассказывал карпатский мольфар Василий Гундяк.

Сейчас же своим прогнозом относительно сроков окончания войны решила поделиться известный украинский таролог Ирина Клевер. По ее словам, есть третья сторона, которая сильнее россии. И именно она оказывает большое влияние на ход боевых действий, говорит астроэксперт в комментарии для YouTube-канала "Мой Мир".

По словам Клевер, речь идет о США. Там в конце следующего года должны пройти президентские выборы. 5 ноября 2024 года – это крайний срок, до которого могут продолжаться боевые действия в Украине, говорит таролог. Но, вероятнее всего, точка в войне будет поставлена гораздо раньше: "Это у них крайний срок из сроков. И даже не эта дата, а зерно должно быть раньше, то есть всем все понятно должно быть раньше, до этой даты", — говорит эксперт-эзотерик.

По ее словам, США среди "третьих стран", непосредственно не участвующих в боевых действиях на территории Украины, имеет наибольшее влияние на ход войны. Тот же Китай, как отмечает таролог, такого серьезного влияния на ситуацию не имеет.

Ранее экстрасенс и ясновидящий Валерий Шатилович сделал прогноз на март и июнь 2023 года. По его словам, эти два месяца будут очень показательными в войне против россии. Многое изменится.