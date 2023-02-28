Закончится ли война в 2023 году: карпатский мольфар увидел победу Украины

Процесс уже запущен, скоро будут результаты

Эксперты-эзотерики уверяют, что победа Украины в войне, развязанной россией, уже не за горами. Многие астрологи, тарологи и экстрасенсы называют победным 2023 год. Однако есть и те, кто считает по-другому. К примеру, карпатская мольфарка Мария говорит, что точку в войне поставит стихийное бедствие на россии, но это произойдет еще не сейчас.

Соглашается с этим и другой карпатский ворожей — Василий Гундяк. Своим прогнозом относительно сроков окончания войны в Украине он поделился с youtube-каналом "Гуцулендия". Говорит, наша победа будет, когда россия распадется. А этот процесс уже начался.

"россия уже начала распадаться. Но дело в том, что тогда закончится война, когда он трагически погибнет (путин — ред.). Или он, или второй вместо него там еще есть — двойник, тройник или как бы то ни было. Тогда оно закончится. Иначе оно не закончится", — отмечает карпатский мольфар.

Произойти это может уже в следующем году, говорит знахарь. То есть не в 2023-м, а скорее в 2024 году. "путин должен погибнуть. россия уже распадается", — отмечает мольфар.

Ранее своим прогнозом на март 2023 года поделился известный ясновидящий Валерий Шатилович. По его словам, весной Украину ждут хорошие новости.