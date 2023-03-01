Эти два месяца будут очень показательными: прогноз экстрасенса на март и июнь 2023 года

Ситуация и так ясна, но кое-что изменится

Шансов на победу в войне против Украины у россии нет и с каждым днем становится все понятнее, что наша победа уже не за горами. Будет ли это в текущем году, ранее рассказывал карпатский мольфар Василий Гундяк, который увидел победу Украины.

А прогнозами по поводу того, что готовит нам первый месяц весны, решил поделиться ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович. Чем удивит март, а позже – еще и июнь 2023 года, он рассказал в интервью youtube-каналу "Прогноз".

По словам эксперта-эзотерика, уже в этом месяце на россии будут большие скандалы. Вой на болотах будет сопровождаться сменой руководящего состава страны-террориста: "В марте в россии будут большие скандалы — снова будут менять министров. путин начнет вести себя иначе, будут говорить там больше об остановке боевых действий и мире. Мы увидим, что он действительно боится — про его поведению, по его виду мы будем видеть, что он готов отступить. По крайней мере, что у него есть такие мысли", — говорит Шатилович.

В течение весны боевые действия будут все больше затихать, отмечает ясновидящий. По его словам, летом активной фазы войны уже не будет, должны прекратиться обстрелы: "Все это будет уже в начале июня". Однако капитуляцию россия не признает — скорее речь пойдет о смене власти, убежден Валерий Шатилович. Он добавляет, что новая власть просто возьмет курс на новое направление политики. И этого стоит ожидать не раньше, чем во втором полугодии этого года.

Ранее экстрасенс Каин Крамер рассказывал, может ли начаться вскоре Третья мировая война. В частности, что говорят по этому поводу карты Таро.