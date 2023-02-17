Землю накрыла мощная магнитная буря: когда ждать окончания

На выходных будет "штормить"

Из-за повышенной активности на Солнце Земля оказалась под воздействием весьма продолжительной магнитной бури.

Как говорится на сайте Gismeteo, буря низкой интенсивности началась в пятницу, 17 февраля, а к субботе ее мощность увеличится до умеренной.

Отголоски геомагнитной активности будут наблюдаться также в воскресенье, однако после этого обстановка должна успокоиться.

Однако на сайте Meteoagent говорится, что с 19 по 21 февраля на Солнце ожидается шторм средней интенсивности, а его отголоски могут достичь Земли спустя две-три сутки.

Как известно, магнитные бури являются следствием взаимодействия возмущенных частиц, выбрасываемых в космос во время солнечных штормов, с геомагнитным полем нашей планеты. По данным геологической службы США они могут оказывать воздействие на работу энергосетей, систем связи и точной электроники. Косвенное влияние они также могут оказывать на пилотов и астронавтов, которые в эти дни могут получить увеличенную дозу радиации.

При этом, существует очень мало научных исследований, которые могли бы подтвердить влияние магнитных бурь на человека и его самочувствие. Некоторые исследования гласят, что часть метеозависимых могут давать стрессовую реакцию на бури, а часть — непосредственно на вспышки на Солнце. Однако четкой взаимосвязи между этими явлениями и самочувствием человека прослежено не было.

Как сообщалось ранее, февраль еще готовит нам погодные "сюрпризы" в виде резких перепадов температур. Однако уже к концу месяца ситуация будет более стабильной и март Украина встретит уже с теплой погодой.