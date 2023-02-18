Закончится ли война? Экстрасенс рассказал, что готовит март 2023 года для Украины (видео)

Каким будет первый месяц весны и какие сюрпризы он нам готовит

Весной этого года украинцы ожидают на победу в войне. Такими прогнозами ранее делились известные астрологи и ясновидящие, в том числе и Влад Росс, называвший победный месяц в войне против россии.

Своим прогнозом на март 2023 накануне поделился также ясновидящий Валерий Шатилович. Чего ждать в первый месяц весны и станет ли он для нас окончанием ужаса, он рассказал в интервью youtube-каналу "PeopleLife".

Так, по словам эксперта-эзотерика, в плане экономики в марте кризисных ситуаций не будет — нас ждут хорошие новости. Что касается политики, то "чистки" будут продолжаться до конца года и украинцы увидят новые лица и сейчас, и позже. Это будет немного неустойчивая ситуация, но это очень поможет нашей стране измениться, говорит он.

А вот что касается войны, то Украине выпадает карта возможностей, говорит ясновидящий. "Клевер — это знак везения, карта четырехлистного клевера — это карта счастливых возможностей. Есть хороший шанс быстро победить, быстро продвинуться. В целом эта карта не говорит о полной победе и достижении всех результатов, но говорит о том, что будет позитив и достижение определенных целей", — объясняет эксперт.

Кроме того, по мнению Шатиловича, в марте следует ожидать логического завершения боев, которые ведутся с начала 2023 года. А еще карты Таро, по словам астроэксперта, показывают освобождение части оккупированных территорий в начале весны.

Ранее экстрасенс Мария Тиха делилась своим прогнозом касательно повоенного будущего Украины. Она рассказала, чего можно ожидать вскоре после завершения боевых действий и победы над россией.