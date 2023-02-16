Все карты в руках нового поколения: экстрасенс рассказала, что будет с Украиной после войны

После завершения боевых действий будет еще несколько важных нюансов

Астрологи убеждены, что война в Украине доходит до своего логического завершения и ожидать нашей победы следует уже совсем скоро. Конкретные сроки, предоставляемые экспертами-эзотериками, несколько отличаются, однако большинство сходится во мнении, что все завершится еще до конца 2023 года. А какой будет Украина после этого — это уже совсем другой вопрос.

Частично приоткрывает занавес по этому поводу известная украинская ясновидящая и экстрасенс Мария Тихая. Своим прогнозом она делится на youtube-канале TOP. В частности, эксперт говорит, что в текущем году нас ожидает сложная экономическая ситуация, а особенно проблемно это будет для городов, из которых эвакуировалось население, и которые пока полноценно не функционируют.

Что касается будущего Украины после войны, то на раскладке карт Таро экстрасенс увидела проблемы с демографией. Говорит, снизится на какое-то время рождаемость и связано это будет именно с молодыми мужчинами и большим количеством разводов.

Касательно коррупции, то искоренить ее за один день не удастся, но мы плавно двигаемся к цели. Из выпавших ясновидящих карт заметно, что борьба не утихает и пусть не сразу, однако побороть эту проблему у Украины получится.

В общем, наше государство после завершения войны с россией сможет привлечь много инвестиций и отстроиться. Мы — страна будущего, подчеркивает Тихая. И добавляет, что будущее – за новым поколением. Именно оно сделает самый важный шаг в развитии Украины.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс сообщал, что война может закончиться достаточно внезапно. Но это возможно только в одном случае, о котором сегодня мечтают все украинцы.