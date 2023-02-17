Таролог рассказала, как Украина победит в войне: "Это фактически будет капитуляция россии"

россия перебросит свои войска из Украины

Известный экстрасенс и таролог Ольга Стогнушенко решила также заглянуть в будущее и узнать, когда же закончится война с российскими оккупантами, и насколько быстро наступит долгожданная победа Украины, которую все так ждут. Однако ее прогноз оказался несколько другим

В интервью YouTube-каналу "КаПаБу" она отметила, что увидела, какой будет победа нашей страны. А будет она очень стремительной, мгновенной, что не может не радовать.

"Будет так, что, например, сегодня обстреливают, а завтра уже военных вывели. Что-то такое мгновенное, неожиданное. Мы будем настроены, что что-то еще случится, но этого не произойдет" — рассказала таролог.

Также Стогнушенко добавила, что такая быстрая капитуляция россии произойдет из-за того, что ей понадобятся военные в другой стране. Но вот какой, Ольга не рассказала.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.