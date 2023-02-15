Приготовьтесь к затяжному и мощному "удару": когда ждать следующей магнитной бури

Буря продлится несколько суток

Последняя магнитная буря в феврале 2023 года подходит к концу, однако с новым месяцем космическая погода принесет Земле и новые периоды геомагнитной активности. Впрочем до первой из них остается еще довольно много времени.

Как пишет УНИАН, первая в марте магнитная буря нагрянет 19 числа. Она будет продолжительной с 19 по 21 марта и мощной — средней силы. Такие волнения геомагнитного поля Земли смогут почувствовать не только метеозависимые люди.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля нашей Земли Их продолжительность может варьироваться от нескольких часов и до несколько суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить действие магнитной бури

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине потеплеет до +20.

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