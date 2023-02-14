Последняя магнитная буря в феврале: когда "ударит" и с какой мощностью

Метеочувствительным людям стоит быть внимательными в этот день

Не успела затихнуть магнитная буря на День влюбленных, как Солнце подготовило очередной "сюрприз" для Земли. На нашу планету надвигаются сутки повышенной геомагнитной активности, которая начнется уже 15 февраля.

Как пишет "1+1", данная магнитная буря должна быть последней в этом месяце. Стихия в этот раз не сильно разыграется и её активность будет слабой, а значит большинство людей может не почувствовать влияние геомагнитных колебаний. Впрочем, метеочувствительным людям и людям с хроническими заболеваниями все же стоит быть внимательными к своему здоровью.

Что называют магнитными бурями

Магнитными бурями являются возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Их образование происходит, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Как это явление может влиять на человека

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о расписании магнитных бурь на март 2023 года.

Также мы сообщали о том, какая погода ждет украинцев в начале весны 2023.