Поберегите головы, скоро будет штормить: когда в январе ожидать магнитных бурь

Геомагнитные волнения фиксируют еще с самого начала года

Магнитными бурями называют опасные для метеочувствительных людей явления, возникающие из-за повышения активности Солнца. Ученые постоянно отслеживают такие геомагнитные колебания и всегда предупреждают о них днях заранее.

В начале 2023 года геомагнитная активность будет незначительной. В январе ожидается несколько волн не очень мощных магнитных бурь, однако, по данным специализированного сайта meteoagent.com, поберечься в некоторые дни все-таки стоит. Временами солнечная активность будет высокой.

Магнитные бури в январе 2023 года

В первый месяц нового года будут три волны магнитных бурь - средней и слабой интенсивности:

Первый удар следует ожидать 3-4 января – это будет высокая и средняя штормовая активность.

Далее будет штормить с 18 по 20 января. Это также будет средняя и высокая штормовая активность (с К-индексом от 2 до 5).

Третья волна накроет Землю 23 числа – ученые говорят о высокой активности Солнца в этот день.

В эти периоды метеозависимым людям лучше лишний раз поберечься. Возможны обострение хронических недугов и появление головных болей.

Раньше мы рассказывали, что ученым удалось заглянуть внутрь Солнца. Там они увидели своеобразную "паутину", которая может быть причастна к формированию солнечного ветра.