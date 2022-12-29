На Землю надвигается первая мощная магнитная буря 2023 года: названа дата

Уже в первых числах января активизируются геомагнитные колебания

После затяжной магнитной бури в конце 2022 года ожидается такой же сильный по мощности геомагнитный шторм в самом начале нового года. Геомагнитные колебания разовьются до максимального уровня. В результате этого у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Сильная магнитная буря ожидается 3 января 2023 года, свидетельствует информация ресурса meteoagent. По его данным, стоит готовиться к высокому уровню геомагнитной активности, которая соответствует k-индексу 5 — максимально мощному.

Так, в понедельник, 2 января, геомагнитное поле будет уравновешенным, доходя лишь до k-индексе 2, то есть низкая штормовая активность. Но уже во вторник, 3 января, магнитная буря станет максимально интенсивной, штормовая активность оценивается как высокая. К счастью, магнитная буря продлится всего один день. И уже в среду, 4 января, интенсивность колебаний снизится до среднего уровня, а в четверг, 5 января, вернется к низким показателям.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь магнитных бурь на январь 2023 года. Метеочувствительным людям несколько раз за месяц придется ощутить дискомфорт. А также мы писали, что поможет уменьшить болезненные ощущения в период магнитных бурь.