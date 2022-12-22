Гадание на Рождество: три верных способа узнать имя своего суженого

Незамужние девушки могут узнать, суждено ли им выйти замуж в следующем году и как будет выглядеть их избранник

Новогодние праздники приближаются, и уже в это воскресенье, 25 декабря, христиане западного обряда будут отмечать Рождество. Напомним, что в Украине на официальном уровне закреплено два праздника: и 25 декабря, и 7 января. В ночь перед Рождеством девушки гадали, особенно на любовь.

По доброй традиции, гадать следует строго в ночь с 24 на 25 декабря для высшей достоверности предсказаний. "Телеграф" рассказывает о трех самых популярных способа гаданий.

Гадание на имя будущего мужа

В полночь на Рождество девушки выходят из дому и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То имя, которое он назовет, и будет именем суженого.

Гадание на соли

На ночь перед сном нужно налить в стакан небольшое количество воды и растворить в ней приличное количество соли (в пределах разумного), после чего выпить воду и произнести следующее: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, подай мне пить!". Во сне должен явиться будущий супруг и дать вам напиться.

Гадание на картах

Перед сном святочного вечера положите под подушку четыре карточных короля и произнесите следующее: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!". Во сне явится суженый в образе короля.

Ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать в Рождество 25 декабря.